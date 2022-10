Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg - Beeck: Todesursache geklärt - 26-Jähriger in Schlackebecken erstickt

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (20. Oktober) haben Rechtsmediziner den 26-Jährigen obduziert, der am Montagabend (17. Oktober) auf dem Gelände der Thyssen-Krupp-Steel-AG verstorben aufgefunden worden war. Die Obduktion ergab, dass der Duisburger an der zähflüssige Masse in dem Schlackebecken erstickt ist.

Seit Freitag war der Mann vermisst worden, der dort für ein Subunternehmen tätig war. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber, Personenspürhunden, Drohnen und der Unterstützung des Werkschutzes verliefen erfolglos (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5346624 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5347001).

Werksangehörige hatten den Toten zum Wochenbeginn leblos in einem Schlackebecken gefunden. Beim Auffüllen des einige Meter tiefen Beckens war der Leichnam aufgetrieben worden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige am vergangenen Freitag direkt an dem Becken Reinigungsarbeiten vorgenommen hatte.

Zur Klärung der Frage, wie er in die zähflüssige Masse geraten konnte, dauern die Ermittlungen an. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.

Nach wie vor gibt es keine Hinweise darauf, dass ein Fremdverschulden zum Tod des Arbeiters führte.

