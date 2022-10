Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Einbrecher per Fotofahndung gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Mann, der Ende August in eine Wohnung auf der Körnerstraße eingestiegen sein soll. Am späten Abend des 23. August (ein Dienstag) gegen 23:50 Uhr drückte der Verdächtige ein auf Kipp stehendes Fenster auf, kletterte hinein und wurde dabei von einer Überwachungskamera in der Wohnung aufgezeichnet. Er stahl die Kamera und verschwand. Die Polizei fragt nun: Wer erkennt den Mann auf dem Bild im Fahndungsportal der Polizei NRW? Er hat eine schlanke Statur sowie einen Vollbart und trug zur Tatzeit eine Kappe, ein helles T-Shirt, schwarze Handschuhe und eine Umhängetasche. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/89721

Polizei Duisburg