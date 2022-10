Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Streitigkeiten im Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Gruppe von sechs bis zehn Männern ist am Samstagnachmittag (22. Oktober, 16:35 Uhr) in einem Bus der Linie 934 in Richtung Stadtmitte mit einem 17-Jährigen aneinander geraten. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzungen soll einer der Unbekannten den Jugendlichen mit der Faust geschlagen haben. Im weiteren Verlauf habe ein weiterer Angreifer ihm die Umhängetasche entrissen. Dann soll die Gruppe auf der Neudorfer Straße in Höhe der Haltestelle Hauptbahnhof Osteingang den Bus verlassen und in Richtung Neue Fruchtstraße davon gelaufen sein. Einer der Angreifer soll um die 30 Jahre alt und schlank sein. Laut Zeugenaussagen sollen die Unbekannten sich in niederländischer Sprache unterhalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

