Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg/F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfall Pkw/ Radfahrer

Bebra - Am 19.11.2021, 14.54 Uhr befuhr ein 75-jähriger Radfahrer aus Bebra die Hersfelder Straße in nicht zulässiger Richtung auf den linken Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck befuhr die Kerschensteiner Straße um nach links auf die Hersfelder Straße abzubiegen. Hier bei übersah der Pkw-Fahrer den von rechts auf den Radweg kreuzenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Gesamtschaden etwa 950,- Euro.

Gefertigt:

(Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, Polizeihauptmmissar Mulack)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell