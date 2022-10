Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Mobile Toilette angezündet

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (23. Oktober, 22:15 Uhr) eine mobile Toilette in der Nähe zu einer Baustelle an der Friedhofsallee/Schwarzer Weg angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

