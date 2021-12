Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Euskirchen (ots)

Zwei PKW befuhren in den Abendstunden des 04.12.2021 hintereinander die L 182 von Euskirchen in Fahrtrichtung Swisttal-Heimerzheim, wobei es zu einem Auffahrunfall kam. Der auffahrende 18-jährige Fahrzeugführer gab als Ursache des Auffahrens einen technischen Defekt seines Fahrzeuges an. Er sei nach einem Überholvorgang wieder eingeschert und habe den Fuß vom Gaspedal genommen, weil er weiter habe hochschalten wollen. Das Fahrzeug habe jedoch nicht reagiert, sondern sei immer schneller geworden. Er habe dann in den Fußraum geschaut und versucht, mit der Hand das Gaspedal zu lösen/zu bewegen.

Beide PKW kollidierten daraufhin.

Das auffahrende Fahrzeug wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. Das Fahrzeug der 52-jährigen anderen Unfallbeteiligten musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Die Unfallbeteiligten wurden aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und verblieben dort stationär.

Die Straße wurde für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt und musste im Anschluss durch die Feuerwehr gereinigt werden. Die Straße konnte danach wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell