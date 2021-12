Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Urkundenfälschung

Euskirchen (ots)

Eine 56-jährige Frau suchte am 04.12.2021 in den Nachmittagsstunden in einem Stadtteil von Euskirchen eine Apotheke auf, um ihren Impfausweis digitalisieren zu lassen. Der Apotheker hatte den Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handeln müsse und zog die Polizei hinzu. Der vorgelegte Ausweis wies u. a. bei den zeitlich im Abstand von einem Monat durchgeführten Covid19-Impfungen die gleiche Chargennummer für beide Impfungen aus. Die Frau beharrte darauf, dass der Impfpass ihr nach dem Impfen so ausgehändigt worden wäre. Den Polizeibeamten konnte sie an der Wohnanschrift die dazugehörigen Impfunterlagen vorlegen. Diese wiesen die gleichen Daten wie der vorgelegte Impfpass auf. Die Impfunterlagen sowie der Impfausweis wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse wurde eingeleitet.

