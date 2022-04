LPI-SLF: Alkoholgeruch wahrgenommen

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Mittwoch gegen 20:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen BMW-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Metamphetamin/Amphetamin. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

