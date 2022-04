LPI-SLF: PKW stieß gegen LKW

Unterschöbling (ots) - Am Mittwoch gegen 7:30 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW die Ortsstraße in Unterschöbling. Vermutlich blendete die tiefstehende Sonne so stark, dass die Fahrerin einen entgegenkommenden Golf zu spät wahrnahm und in einer scharfen Kurve frontal mit diesem zusammenstieß. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Golf musste abgeschleppt werden. Verletzt hat sich niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

