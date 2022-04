Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Kleintransporter und Fahrrad

Saalfeld (ots)

Bereits am Dienstag gegen 06:45 Uhr ereignete sich im Bereich des Holzzentrums in der Kulmbacher Straße in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrrad-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus der Einfahrt des Holzzentrums. Aus bisher ungeklärter Ursache erfasste er dabei mit seinem Fahrzeug den Lenker des Fahrrades, dessen Fahrer auf dem Gehweg stadteinwärts unterwegs war. Der Radler stürzte auf die Bundesstraße und verletzte sich leicht. Laut Aussage des Geschädigten hörte er mehrere Fahrzeuge geräuschvoll bremsen. Somit kommen durchaus Zeugen in Betracht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim ID Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

