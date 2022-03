Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hanhofen (ots)

Ein fehlendes Versicherungskennzeichen war am Dienstag um 18:00 Uhr An den Gewerbewiesen der Anlass für eine Verkehrskontrolle. Als der 41-jährige Fahrer eines E-Scooters kontrolliert wurde, stellte die Polizeistreife zudem drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Da ein Drogentest positiv auf Amfetamin und Kokain reagierte, wurde neben einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss eingeleitet.

