Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dieseldiebstahl

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In dem Zeitraum vom 06.03.2022 (10:00 Uhr) bis 07.03.2022 (08:00 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs im Bereich der L454 eingedrungen. Aus den Tanks von abgestellten Traktoren wurde Dieseltreibstoff (etwa 700 Liter) entwendet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

