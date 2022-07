Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 48

Hochspeyer - B48 (ots)

In einer 50er-Zone der B48 hat die Polizei am Sonntagmittag eine Kontrollstelle eingerichtet. Von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte in Höhe der Jugendherberge mit dem Lasermessgerät das Tempo der vorbeikommenden Fahrzeuge unter die Lupe. 27 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gemessen, darunter 13 Motorräder. Davon waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs - lediglich einer kam mit einer Verwarnung davon, die anderen fünf lagen so deutlich über dem Tempolimit, dass sie mit einer Anzeige rechnen müssen; zwei sogar mit einem Fahrverbot, einer davon war Motorradfahrer. Er fuhr mit 107 km/h an der Kontrollstelle vorbei. |elz

