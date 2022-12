Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sankt Johann (RT): Hoher Schaden bei Brand

Reutlingen (ots)

Brand eines Wohngebäudes mit Pferdehof (St. Johann)

Am Montagabend ist es im Ortsteil Upfingen aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand eines Wohngebäudes mit Pferdehof gekommen. Kurz nach 22.00 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Gebäudebrand in der Lonsinger Straße informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Hof in Vollbrand. Noch vor Verlassen der Brandörtlichkeit gelang es den Eigentümern teilweise den Pferden die Flucht aus dem Stall zu ermöglichen. Hierbei zog sich die 58-jährige Bewohnerin leichte Verletzungen zu, sie wurde von Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Der 57-jährige Eigentümer blieb unverletzt. Inwieweit Tiere zu Schaden gekommen sind ist noch nicht bekannt. Zur Suche nach den geflüchteten Pferden war zeitweise ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Bewohner der umliegenden Gebäude wurden vorsorglich evakuiert, sie konnten im Laufe der Nacht zurückkehren. Die beiden Eigentümer des einsturzgefährdeten Gebäudes kamen bei Bekannten unter. Eine Sachschadenshöhe kann noch nicht bilanziert werden. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit sieben Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz. Von der Feuerwehr waren 17 Fahrzeuge und 100 Kräfte im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei vor Ort übernommen.

