Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Wohnungsbrand in Hochhaus

Zwei Personen sind bei einem Wohnungsbrand in der Filderstraße am frühen Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Gegen 6.30 Uhr wurden die Rettungskräfte von einem Bewohner, der eine starke Rauchentwicklung im Gebäude wahrgenommen hatte, alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hochhauses ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner, eine Frau im Alter von 72 Jahren und ihr 78-jähriger Ehemann, wurden von der Feuerwehr aus der Wohnung und vom Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde geräumt und der Rettungsdienst betreute 30 Personen. Unter diesen gab es ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten. Im Laufe des Vormittags konnten alle Bewohner nach entsprechenden Messungen der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann, beschränkt sich im Wesentlichen auf die nicht mehr bewohnbare Brandwohnung. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen aller Stadtteile Filderstadts und einem Atemschutztrupp der Feuerwehr Esslingen mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 71 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, zwei Notärzten, einem leitenden Notarzt, einem organisatorischen Leiter und dem Notfallnachsorgedienst an den Brandort ausgerückt. Für Luftaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Exhibitionist unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in der Hauptstraße eine Frau belästigt. Die 42-Jährige war gegen 23.10 Uhr zu Fuß dort unterwegs, als sie den an einer Straßenlaterne stehenden Mann erblickte. Seine Jacke war geöffnet und er bat die Frau, sie ihm zu schließen. In der rechten Hand, um die er ein Tuch gewickelt hatte, hielt er sein Glied. Die Frau entfernte sich daraufhin und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wird als circa 35 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle Augen, einen dunklen Teint, eine normale Statur und trug eine dunkle Steppjacke. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere auch den möglichen Zusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Vorfall, der sich am 9.12.2022 ereignet hatte (siehe Pressemeldung vom 10.12.2022, 11.08 Uhr). Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/903770 erbeten. (sm)

Tübingen (TÜ): Gegen geparkten Pkw gerutscht

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Gegen 15.10 Uhr war die junge Frau mit einem Fiat Talento auf dem mit Schneematsch bedeckten Haydnweg unterwegs, als der Wagen ins Rutschen geriet und mit einem geparkten Pkw kollidierte. Hierbei verletzte sich die 22-Jährige. Sie wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Allein der Schaden am Fiat beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw in der Poststraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war dort ein Mercedes, der in einem Carport unterhalb eines Gebäudes abgestellt war, in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Jedoch wurden die Außenfassade des Hauses und die Wände des Carports in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Sanitätern angerückt. Die Ermittlungen zur Brandursache, in die auch Kriminaltechniker eingebunden sind, dauern an. Der Mercedes wurde hierzu abgeschleppt. (rn)

Burladingen (ZAK): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Renault-Lenkerin wollte gegen 16 Uhr vom St.-Jörgen-Gäßle über den abgesenkten Bordstein nach rechts in die Hauptstraße (B 32) einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Peugeot eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden beide Personen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Der Peugeot wurde abgeschleppt. (mr)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B27 erlitten. Sie war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Balingen unterwegs. Kurz vor der Wessinger Senke kam sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort wurde der Wagen abgewiesen und prallte in der Folge gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, wo er dann auch zum Stehen kam. Die junge Frau wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fiesta, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell