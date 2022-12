Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Kind getreten

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Leinfelden leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16.40 Uhr befuhr eine 43 Jahre alte Frau mit einem Nissan die Bahnhofstraße aus Richtung Neuer Markt kommend. Am Fußgängerüberweg im Bereich der Marktstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Elfjährigen, der von links kommend auf seinem Fahrrad den Zebrastreifen überqueren wollte. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. (mr)

Plochingen (ES): Auf Gegenfahrspur geraten

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei der Neckarbrücke entstanden. Ein 18-Jähriger war mit seinem Renault Modus gegen 18.25 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach dem Kreisverkehr befuhr er die scharfe Linkskurve in Richtung der Brücke. Dabei schnitt er mit seinem Wagen offenbar die Kurve und prallte mit dem Renault gegen den entgegenkommenden Hyundai i10 einer 39-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke bis zirka 19.30 Uhr gesperrt werden, was zu Rückstau führte. (rn)

Nürtingen (ES): Brand auf Balkon

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagvormittag, kurz vor elf Uhr, zu einem Wohngebäude in der Duttenhoferstraße ausgerückt. Auf einem dortigen Balkon war zuvor ein Brand ausgebrochen, der unter anderem auf die Markise übergriff. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen jedoch rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften Kerzen, die zum Wärmen von Pflanzen angezündet worden waren, den Brand verursacht haben. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind getreten (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen fahndet nach einem Unbekannten, der am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, in Echterdingen ein Kind getreten hat. Wie bislang bekannt, versperrte der Mann an der Haltestelle Waldhornstraße einem Elfjährigen sowie einem 17-jährigen Jugendlichen zunächst den Weg, um diese am Verlassen des Busses der Linie 818 in Richtung Stetten zu hindern. Anschließend stieß und trat der Unbekannte das Kind, das dadurch aus dem stehenden Bus stürzte. Der Junge verletzte sich leicht. Er musste am Abend ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der offenbar alkoholisierte Täter ist circa 30 Jahre alt, hat braune Haare und trug eine Brille. Er war mit einer dunkelblauen Winterjacke und einer Jeans bekleidet und führte eine braune Umhängetasche mit sich. Zeugenhinweise zur Tat oder zu dem Gesuchten werden unter der Telefonnummer 0711/90377-0 entgegengenommen. Insbesondere die noch unbekannten Passanten, die dem Elfjährigen zu Hilfe gekommen waren, werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall auf B 297

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagmittag auf der B 297 gekommen. Gegen 12.20 Uhr war ein 59-Jähriger mit einem Peugeot auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Auf Höhe des Freibades kollidierte der Wagen mit dem Heck eines vorausfahrenden Opel, der von einer 58 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Da der Peugeot-Lenker zuvor noch ein Ausweichmanöver nach links eingeleitet hatte, streifte das Auto noch den entgegenkommenden Mitsubishi einer 75-Jährigen. Die Opel-Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 16.000 Euro. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Müll in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, unter der gesperrten Außentreppe des Blauen Turms in der Friedrichstraße Müll in Brand geraten. Durch den Rauch, der in ein Fitnessstudio und das Treppenhaus gezogen war, hatte der Brandalarm des Gebäudes ausgelöst. Alle Personen konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Verletzt wurde niemand. Durch die Flammen, die von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten, wurden die Fassade verrußt und die hölzerne Baustellenumfriedung beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden rund 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

