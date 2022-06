POL-PDNW: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Niederkrichen (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26. Juni)zwei Glasscheiben am Eingangsportal des Pfarramts. Der Schaden wird auf 600,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Pressestelle ...

