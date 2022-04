Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Zeugin klärt Unfallflucht auf

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau aus Delmenhorst hat am Dienstag, 12. April 2022, 11:15 Uhr, für eine schnelle Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst gesorgt.

Die 16-Jährige hielt sich zur Unfallzeit in ihrem Elternhaus in der Jahnstraße auf und hörte dort einen dumpfen Knall. Beim Blick aus dem Fenster sah sie einen Pkw, der quer auf dem Gehweg stand. Sie verständigte ihre Mutter. Gemeinsam sahen sie dann, wie eine Frau aus dem Auto ausstieg, sich die Front des eigenen Pkws anschaute und nach einer kurzen Zeit mit ihrem Pkw vom Unfallort entfernte. Daraufhin verständigten die beiden Zeuginnen die Polizei.

Aufgrund der guten Beschreibung konnte die Unfallverursacherin an der Wohnanschrift in Delmenhorst angetroffen werden. Der Pkw der 42-Jährigen wies Unfallspuren an der Front auf, die zu den entstandenen Schäden in der Jahnstraße passten. Dort wurde ein beschädigter Stromkasten festgestellt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Gegen die 42-jährige Unfallverursacherin musste ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet werden. Der jungen Zeugin gilt der Dank der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell