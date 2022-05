Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei zog am Montag und in der Nacht zu Dienstag drei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Den Beginn machte am Montagmorgen ein 25-jähriger Mann in der Stotternheimer Straße. Er stand unter dem Einfluss verschiedener Drogen. Um 01:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife in der Johannesstraße zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren auf ihren E-Scootern. Beide Männer standen unter Drogeneinfluss und brachten es bei einem Alkoholtest auf mehr als 0,5 Promille. Alle drei Männer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. (JN)

