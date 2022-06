Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gartenhütten beschädigt

An insgesamt fünf Gartenhütten in der Kleingartenanlage in der Blumenau hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag die Türen eingetreten. Der Einbrecher stahl nach bisherigen Erkenntnissen nichts, verursachte aber Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf den Täter.

Ravensburg

Stahlpoller umgefahren

Am Sonnenbüchel hat ein Autofahrer am Montagmorgen einen elektrisch versenkbaren Stahlpoller umgefahren. Der bislang nicht bekannte Unfallverursacher streifte beim Einfahren zum Bildungszentrum St. Konrad den Poller, sodass ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Leutkirch

Brand in Schreinerei

Zu einem Feuer im Lackierraum einer Schreinerei ist es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Winterstetten gekommen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass chemische Prozesse in Verbindung mit Wärme für den Feuerausbruch gesorgt haben, der sich zu einem Vollbrand des Lackierzimmers entwickelte. Die alarmierten Wehrleute der Feuerwehr löschten die Flammen. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Leutkirch

Bei Münzwechsel bestohlen

Mit einem Trick hat ein Dieb am Mittwochmorgen in der Bachstraße einen 78 Jahre alten Mann um einen dreistelligen Bargeldbetrag gebracht. Unter dem Vorwand, Münzgeld für einen Parkautomaten gewechselt bekommen zu wollen, sprach der Täter den 78-Jährigen an. Während dieser ihm aus seinem Portemonnaie heraus Geld wechselte, stahl der Dieb ihm das Scheingeld. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und muskulös gewesen sein. Er trug ein kurzes blau gemustertes Hemd und hatte dunkle kurze Haare sowie einen südländischen Teint. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Wechselfallendiebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise auf den Täter.

Bergatreute

Hund verursacht Fahrradsturz

In Abetsweiler hat ein Hund am Mittwoch gegen 12 Uhr für einen Fahrradunfall gesorgt. Das Tier sprang einem 49 Jahre alten Radler bei der Vorbeifahrt ins Rad, sodass dieser stürzte. Der 49-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ob der Hund verletzt wurde, ist nicht bekannt. Schaden am Fahrrad entstand nicht.

Aulendorf

Mit Auto gegen Hausmauer gefahren

Ein medizinischer Notfall dürfte die Ursache dafür sein, dass ein 79 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Allewindenstraße gegen eine Hausmauer geprallt ist. Der Fahrer wollte von der Hasengärtlestraße nach links in die Allewindenstraße abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über den Wagen. Mit hoher Geschwindigkeit überfuhr er die Kreuzung und stieß erst mit einem Verkehrsschild zusammen. Im Anschluss prallte er gegen einen Zaun und eine Hecke und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der 79-Jährige war zunächst bewusstlos und wurde nach einer ersten medizinischen Untersuchung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an seinem VW entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Amtzell

Rasenmäher aus Garage gestohlen

Aus einer Garage in Lehrwangen hat ein Dieb in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch einen Rasenmäher gestohlen. Der Täter nahm das Gerät samt Akkus und Ladestation aus der unverschlossenen Garage mit. Personen, die Hinwiese zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei Wangen zu melden.

