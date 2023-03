Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen und einem Verletzten ist es am Donnerstag gegen 18:40 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen gekommen. Ein 55-jähriger Rollerfahrer wollte bei der Auffahrt Schwieberdingen-Ost auf die B10 in Richtung Stuttgart fahren. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er den im Einmündungsbereich verkehrsbedingt stehenden Nissan eines 55-Jährigen. Er versuchte noch durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall. Der Roller rutschte mit seinem Hinterrad erst gegen das Heck des Nissan und anschließend auf die B 10, wo das Fahrzeug mit dem BMW, in dem ein 36-jähriger Fahrer saß, zusammenstieß. Der Rollerfahrer selbst schlitterte ebenfalls über die B10 und blieb im gegenüberliegenden Grünstreifen liegen. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

