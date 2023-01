Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall in der Von-Schildeck-Straße

Fulda. Eine 38-jährige VW-Caddy-Fahrerin aus Bad Salzschlirf wurde bei einem Unfall am Mittwoch (18.01.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 07.35 Uhr in Fulda die Von-Schildeck-Straße in absteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 17 musste sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Fußgängerin leicht verletzt

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (18.01.) erlitt eine 62-jährige Fußgängerin aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin wollte gegen 21 Uhr in Fulda von dem Schotterparkplatz der St.-Vinzenz-Straße auf diese in Fahrtrichtung "An St. Kathrin" einfahren. In diesem Moment überquerte die Fußgängerin gerade die Fahrbahn der St.-Vinzenz-Straße. Die Ford-Fahrerin übersah die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Diese verletzte sich hierbei leicht. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall an Ampel

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.01.), gegen 16.55 Uhr, befuhren eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt. Im Bereich der "Lomo-Kreuzung" kam es beim Anfahren zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Wildunfall

Ludwigsau. Am Mittwoch (18.01.), gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die L 3254 von Beenhausen kommend in Fahrtrichtung Ludwigseck/Weiße Dame. Plötzlich kreuzte ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verendete vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Pkw in Höhe von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Geparkten Pkw übersehen

Rotenburg. Am Mittwoch (18.01.), gegen 23.10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Seat-Leon-Fahrer aus Rotenburg die Mündershäuser Straße in Richtung Breitenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Ford Fiesta und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim. Ein 27-jähriger VW-Polo-Fahrer aus Ludwigsau befuhr am Montag (18.01.), gegen 13.45 Uhr, die K 67 aus Richtung Oberellenbach kommend in Richtung Sterkelshausen. Kurz vor dem Ortseingang Sterkelshausen kam er aus bislang unklarer Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb entgegengesetzt zur Fahrbahn auf dem Dach abseits der Fahrbahn liegen. Der 27-jährige leichtverletzte Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

