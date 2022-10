Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter touchiert Seat - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(jd) Am Montag (17.10.) fuhr ein bisher unbekannter, etwa 35-jähriger Mann, mit seinem blauen Pkw gegen 15.10 Uhr in der Graf-Kanitz-Straße gegen den geparkten Seat einer 47-jährigen Herforderin. Dabei entstand am Heck des Fahrzeugs ein Schaden, mindestens im dreistelligen Bereich. Der ca. 175cm große, stämmige Mann, der eine Glatze hat, sprach daraufhin einen Zeugen an, um nach dem Eigentümer des Fahrzeugs zu fragen. Diesem gab er einen Zettel mit Namen und Erreichbarkeit, um diesen der Eigentümerin des Fahrzeugs zu übergeben. Nachdem sie die Notiz erhalten hatte, versuchte die Frau, die angegebene Telefonnummer zu erreichen - jedoch ohne Erfolg, da die Nummer nicht vergeben ist. Die Polizei Herford bittet daher, den am Unfall beteiligten Fahrer oder weitere Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

