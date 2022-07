Polizei Mettmann

POL-ME: Radlader in Haan gestohlen - Haan - 2207056

Mettmann (ots)

In der Zeit von Montag (11. Juli 2022), 22.15 Uhr, und Dienstag (12. Juli 2022), 9 Uhr, haben bislang unbekannte Tatverdächtige einen Radlader von einem Parkplatz an der Bachstraße in Haan gestohlen.

Ein Arbeiter hatte den Radlader am Vortag auf den frei zugänglichen Parkplatz an der Bachstraße auf Höhe der Hausnummer 64a umgesetzt, wo er zuletzt gesehen wurde. Am Dienstag gegen 9 Uhr bemerkte der Arbeiter, dass der Radlader entwendet worden war und brachte den Diebstahl zur Anzeige bei der Polizei.

Das Arbeitsgerät der Marke Atlas und des Typs AR60 hat einen Wert von rund 25.000 Euro. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen hat die Polizei den Radlader zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt: Wer hat in dem angegebenen Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Radladers oder zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

