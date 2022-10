Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 40-jährige Frau aus Detmold bemerkte am Dienstag (18.10.) gegen 6.15 Uhr, dass die Reifen ihres VWs entwendet wurden. Der oder die Unbekannten bockten das Fahrzeug, das die Frau am Vorabend gegen 19.20 Uhr auf einem Parkplatz des Krankenhauses an der Schwarzenmoorstraße abgestellt hat, auf Steine auf und montierten dann die Räder ab. Dabei entstanden unter anderem auch Schäden an der Karosserie. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Da es sich bei dem Tatort um einen viel genutzten Parkplatz handelt, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

