Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 33-jähriger Bünder und deren 32-jährige Frau bemerkten am Montag (17.10.), um 6.40 Uhr, dass ein Autoschlüssel sowie eine Geldbörse aus ihrem Hausflur am Semmelweg fehlten. Die beiden begutachteten daraufhin weitere Räume des Hauses und stellten fest, dass ein Laptop, eine Spiegelreflexkamera samt Objektiven, eine Audioanlage, Instrumente sowie diverse hochpreisige Alkoholika fehlten. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wie der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von Sonntag, ca. 22.00 Uhr bis Montag, 6.40 Uhr unbemerkt in das Haus gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Semmelwegs etwas beobachtet haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell