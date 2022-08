Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann nach Einbruchsversuch gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag, 28. August, gegen 6.30 Uhr versucht, in eine Wohnung an der Karmannstraße im Stadtteil Gladbach einzubrechen.

Er kam offensichtlich zunächst durch die defekte Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus und machte sich an der Wohnungstür im Erdgeschoss zu schaffen. Anschließend versuchte er, die Jalousien der Wohnung hochzuschieben, um sich über die Fenster in die Wohnung zu gelangen. Dies scheiterte jedoch ebenfalls.

Eine Zeugin beschreibt den Täter als 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug eine helle Jacke mit Kapuze. Eine Fahndung in der Nähe des Tatortes schlossen die eingesetzten Beamten erfolglos ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

