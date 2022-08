POL-MG: Nachtrag zu "Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: 48-Jährigem Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt - Mordkommission ermittelt" - Tatverdächtige identifiziert

Mönchengladbach (ots) - Ein 24-Jähriger hat am Donnerstag, 25. August, um 14.20 Uhr in einem Supermarkt an der Straße An der Bahn im Stadtteil Rheindahlen einen räuberischen Diebstahl verübt. Der Tatverdächtige hatte die Filiale betreten, obwohl er wegen früherer Diebstähle dort Hausverbot hatte. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts erkannte ihn wieder und ließ sich, ehe sie ihn hinausschicken wollte, den Inhalt ...

