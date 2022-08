POL-MG: Mit Audi A6 der Polizeikontrolle entzogen - Ermittler suchen Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 24. August, um 19.30 Uhr und Donnerstag, 25. August, um 7 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Von-Galen-Straße in Rheydt eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Ob sie Beute machten, stand noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km) ...

