POL-MG: "Union Move" in Mönchengladbach findet nicht statt

Mönchengladbach (ots) - Vermeintliche Dachdecker haben am Dienstag, 12. Juli, eine 86-jährige Frau in Rheydt um einen niedrigen vierstelligen Betrag betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Masche. Als ein Polizist am Mittwoch, 13. Juli, Verkehrskontrollen in der Rheydter Innenstadt durchführte, kam die Seniorin auf ihn zu und erzählte ihm von der Tat. Genauer berichtete die an der Brucknerallee wohnhafte ...

mehr