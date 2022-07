POL-MG: Falsche Dachdecker betrügen Seniorin

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 14. Juli, zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr in eine Wohnung an der Hovener Straße im Stadtteil Bettrath eingebrochen und haben Schmuck und Kleidung daraus entwendet. Der oder die Täter gelangten in die Wohnung, die sich in einem Reihenhaus befindet, und entwendeten mindestens ein Paar Schuhe und ein Schmuckstück. Mit der Beute entkamen sie in unbekannte Richtung. Die ...

mehr