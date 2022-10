Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Personen dringen in Wohnung ein - Mobiltelefon und Ausweisdokumente entwendet

Bünde (ots)

(jd) Eine Zeugin hörte gestern (18.10.), um 19.20 Uhr einen lauten Knall aus Richtung eines Wohnhauses an der Wichernstraße. Kurz darauf bemerkte sie, dass etwa zehn männliche Personen, die alle dunkel gekleidet waren, zu Fuß in Richtung Enger Straße flüchteten und ein augenscheinlich verletzter Mann auf die Straße vor das Wohnhaus trat und um Hilfe rief. Die aufmerksame Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Den kurz darauf eingetroffenen Beamten gegenüber gab der 36-jährige Bünder an, dass eine größere Personengruppe zunächst ein Fenster seiner Wohnung eingeschlagen habe und dann gewaltsam die Tür aufbrach. Die bisher unbekannten Männer gingen den 36-Jährigen gewaltsam an und entwendeten ihm dann ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente und Debitkarten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den bisher unbekannten Personen verlief negativ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell