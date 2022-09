POL-HAM: Zeugen gesucht: 12-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Sonntagmorgen, 4. September, in gleich zwei Wohnhäuser an der Hasenstraße einzubrechen. In beiden Fällen scheiterte er jedoch an der Terrassentür. Die Tatzeit lag zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei) ...

