POL-HAM: Brand am Hochzeitswäldchen

Hamm-Uentrop (ots) - Eine Seniorin wurde am frühen Samstagmorgen, 3. September, in ihrem Schlafzimmer in einem Haus am Hirschgraben von einem Einbrecher überrascht. Gegen 7.15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Jägerallee, dass sich eine männliche Person Zutritt über die Balkontür im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses am Hirschgraben verschafft. ...

mehr