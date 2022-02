Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf der Flucht von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag flüchtete ein unbekannter Autofahrer vor der Polizei in Ulm.

Kurz vor 1 Uhr sah eine Polizeistreife den Mercedes im Bereich des Ehinger Tors fahren. Auf Anhaltesignale reagierte der unbekannte Fahrer nicht. Stattdessen beschleunigte dieser und fuhr auf die B10 in Richtung Geislingen. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Flucht fort. Im Bereich der Abzweigung Vorderdenkental kam der Mercedes in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam in einem Acker zum Stehen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Unbekannten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der unbekannte Fahrer in einer hilflosen Lage befinden könnte, beteiligte sich eine Rettungshundestaffel an der Suche. Die blieb erfolglos. Am frühen Dienstag Vormittag meldete sich ein 21-Jähriger persönlich bei einer angrenzenden bayerischen Polizeidienststelle und teilte mit, dass er der flüchtige Autofahrer sei. Durch den Unfall erlitt dieser wohl nur leichte Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge war wohl ein nicht vorhandener Führerschein der Grund für seine Flucht.

