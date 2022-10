Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Mitarbeiter verteidigt sich mit Reizgas

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Albert-Schweitzer-Straße bemerkte gestern (18.10.) gegen 16.35 Uhr einen Mann, der versuchte, ein Werkzeug aus dem Geschäft zu entwenden. Als der bis dahin Unbekannte den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Mitarbeiter den Mann an und brachte ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in einen Büroraum. Der Mann, ein 30-jähriger Engeraner, zeigte sich verbal und körperlich aggressiv und schlug und trat um sich. Im Büro warf er mehrfach Gegenstände auf den 62-jährigen Mitarbeiter und versuchte, zu flüchten. Der Mitarbeiter setzte daraufhin ein Reizgas ein, um den Mann an der Flucht zu hindern. Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten alarmierten daraufhin für den noch immer aggressiv auftretenden Mann einen Rettungswagen, sodass die durch das Reizgas entstandenen Verletzungen des 30-Jährigen noch vor Ort behandelt werden können. Die entsprechenden Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung werden durch die Kriminalpolizei bearbeitet.

