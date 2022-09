Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König/Zell Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Bad König (ots)

Am Sonntag (18.09) kam es gegen 20:40 Uhr in Bad König in der Königer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher gelangte aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte mit seinem grauen Subaru Outback (Bj. 2007-2009) den ihm entgegenkommenden weißen Fiat 500x der Geschädigten, die mit einem Ausweichmanöver einen möglichen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der verursachende graue PKW der Marke Subaru Outback durfte nach jetzigem Ermittlungsstand durch den Unfall die Kappe und weitere Anbauteile des linken Außenspiegels verloren haben. Weitere Beschädigungen der linken Fahrzeugseite sind nicht auszuschließen. Der Sachschaden am PKW der Geschädigten beläuft sich auf 3.400,- EUR.

Die Polizeistation in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise entgegen.

Wer kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer machen?

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062/953-0 oder über Internet Pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell