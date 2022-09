Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit verletzter elfjähriger Radfahrerin

Lampertheim (ots)

Am Freitag, den 23.09.22, um 07:30 ereignete sich in Lampertheim, Neuschloßstraße/Eugen-Schreiber-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 11-Jährige Lampertheimerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Neuschloßstraße in Richtung Römerstraße. Der bisher unbekannte PKW Fahrer befuhr mit seinem PKW die Eugen-Schreiber-Straße in Richtung Neuschloßstraße. Beim Einfahren in die Neuschloßstraße, touchierte er die Radfahrerin so an der vorderen Radgabel, sodass diese zu Sturz kam. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bisher ist nur bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen PKW gehandelt haben soll.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Unfallverursacher/ das unfallflüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.(VNr.VU/1111002/2022)

