Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Freitag, den 23.09.2022 gegen 06:45 Uhr ereignete sich in der Friedensstraße in Lorsch kurz vor der Auffahrt auf die B460 ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer war mit einem weißen Fahrrad unterwegs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 EUR am Roller.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell