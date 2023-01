Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen - Rollerdiebstahl

Fulda (ots)

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Dienstag (17.01.), gegen 16.15 Uhr, in der Straße "Am Stockhaus" ein Pedelec der Marke Giant. Das Fahrrad hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. In der Straße "Am Schützenhaus" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (18.01.) ein silbernes Kleinkraftrad des Herstellers Yamaha im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell