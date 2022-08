POL-HB: Nr.: 0505 --Mann dreht durch

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Johann-Janssen-Straße Zeit: 13.08.2022, 1 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann fügte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Vegesack einem 22-Jährigen schwere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und konnte von Einsatzkräften der Polizei überwältigt werden.

Der 23-Jährige konsumierte zunächst mit seinem 22-jährigen Bekannten in einer Wohnung in der Johann-Janssen-Straße Alkohol und Drogen. Im weiteren Verlauf soll die Stimmung des Älteren umgeschlagen haben und er ging mit einer Weinflasche und einem zerbrochenen Glas auf den Jüngeren los. Hierbei erlitt der 22 Jahre alte Mann schwere Verletzungen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße und der 22-Jährige konnte flüchten. Ein Rettungswagen brachte ihn später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Angreifer ging mit dem zerbrochenen Glas bewaffnet auch auf die Polizisten los, die eine Verletzung durch den Einsatz des Schlagstocks verhindern konnten. Der 23 Jahre alte Mann wurde festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

