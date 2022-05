Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Rucksack weg

Ihr Gepäck büßte eine 28-Jährige am Mittwoch in Geislingen ein.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr stellte die Reisende ihren Rucksack unbeaufsichtigt am Bahnhof ab. Die Frau kaufte sich am Automaten eine Fahrkarte und stieg in den Zug in Richtung Ulm. Ihren Rucksack ließ sie zurück. Wenig später bemerkte sie, dass sie ihren Rucksack nicht mehr hatte. Als sie zwei Stunden später wieder am Bahnhof in Geislingen ankam, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter ihr Gepäck samt Wertgegenständen wegnahm. Die Polizei aus Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter und den Rucksack.

