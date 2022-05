Ulm (ots) - Gegen 2.30 Uhr zündeten Unbekannte einen geparkten Toyota in der Dürerstraße an. Das Auto stand am Rand der Straße. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die Polizei Göppingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug Hinweise auf Brandbeschleuniger. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. In ...

