POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rasante Überholmanöver enden mit Unfall

Nicht mehr unter Kontrolle hatte ein 29-Jähriger sein Auto am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 20.45 Uhr fuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer in der Clichystraße in Richtung Stadtmitte. Dabei wechselte er mehrfach zwischen den beiden Fahrstreifen, um andere Fahrzeuge zu überholen. Auf dem rechten Fahrstreifen schloss er auf einen Laster auf und wechselte rasant auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Hyundai. Um einen Unfall zu vermeiden, musste dieser stark bremsen. Der 29-Jährige überschätzte wohl sein fahrerisches Können. Denn vermutlich aufgrund der starken Beschleunigung verlor er die Kontrolle über seinen BMW. Vor dem Laster fuhr er nach rechts und prallte gegen einen geparkten Mazda. Den schob es wiederum auf einen davor stehenden Opel. Auch der 59-jährige Fahrer des Sattelzugs musste eine Vollbremsung machen. Die Fahrt des BMW endete an einem Verkehrszeichen und einem Baum neben der Straße. Dabei verletzte sich der 29-Jährige schwer und kam in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de; bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

