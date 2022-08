Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0502 --Mehr als 40 Taten: Einbrecher backen kleine Brötchen--

Bremen (ots)

-

Ort: Niedersachsen, Bremen

Zeit: Januar bis August 2022

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte die Polizei Bremen mehrere Einbrecher hinter Schloss und Riegel bringen. Der Bande wird vorgeworfen, in diesem Jahr an mindestens 40 Einbrüchen, vornehmlich in Bäckereien in Niedersachsen und Bremen, beteiligt gewesen zu sein.

Vier Bremer im Alter von 20, 22, 23 und 24 Jahren, stehen im dringenden Tatverdacht, seit Januar in wechselnder Besetzung eine Vielzahl von Geschäftseinbrüchen begangen zu haben. Die Tatorte lagen überwiegend im niedersächsischen Umland, zum Teil aber auch in Bremen. Die Diebe hebelten in der Regel die Eingangstüren der Bäckereien und Kioske auf und entwendeten aus Kassen und Tresoren Bargeld sowie Zigaretten. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei Bremen wertete eine Vielzahl von Daten und Spuren aus und kam den Tätern auf die Schliche. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht in dieser Woche drei Haftbefehle gegen die jungen Männer, die von der Polizei am Mittwoch vollstreckt wurden.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell