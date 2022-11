POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: nach Diebstahl von Europaletten 200 Euro Belohnung ausgesetzt

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Reihenhaus im Uracher Weg in Aldingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich die Balkontür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Anschließend durchwühlten die Einbrecher jegliche Schränke und Schubladen. Ob die Unbekannten Diebesgut machen konnten, steht ...

