Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall zwischen zwei Linienbussen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 07:20 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ein Unfall zwischen zwei Linienbussen. Demnach soll ein 62-jähriger Busfahrer aus noch unbekannter Ursache beim Vorbeifahren einen an einer der Haltestellen stehenden Bus gestreift haben. Durch die Berührung der beiden Busse zerbrachen die beiden hintersten Seitenscheiben des stehenden Busses. Eine 13-jährige Schülerin wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Eine weitere 53 Jahre alte Mitfahrerin erlitt durch den Ruck beim Zusammenstoß ebenfalls leichte Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Der beschädigte Linienbus wurde aus dem Fahrbetrieb genommen.

