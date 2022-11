Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Diebe stehlen Werkzeuge und Maschinen

Ludwigsburg (ots)

Auf Werkzeuge und Maschinen, die in Containern auf einem Baustellengelände in der Oskar-Schlemmer-Straße in Asperg lagerten, hatten es bislang noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr zuschlugen. Die Unbekannte brachen insgesamt zwei Container auf. Aus einem stahlen sie unter anderem Bohrmaschinen, Lasermessgeräte und weitere elektrische Werkzeuge. Aus dem zweiten Container, der als Büro genutzt wird, entwendeten die Einbrecher passende Ladegeräte für die Bohrmaschinen. An einem dritten Container machten sich die Unbekannten ebenfalls zu schaffen, es gelang ihnen jedoch nicht, diesen aufzubrechen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, bittet um Hinweise.

