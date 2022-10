Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Erneuter Raub auf Netto-Filiale

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 20.10.2022 betrat gegen 19:55 Uhr (kurz vor Ladenschluss) ein bislang unbekannter Täter eine Nettofiliale in der Bahnhofstraße. An der Kasse bedrohte er einen Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Tageseinnahmen aus der Kasseneinlage. Ein zweiter Mann wartete vor der Eingangstür des Supermarkts. Nach Herausgabe des Geldes flüchteten beide Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Täter werden beschrieben als männlich, zwischen 17 und 18 Jahre alt. Bekleidet waren beide mit einem schwarzen Kapuzenpullover, wobei einer der Männer die Kapuze über den Kopf gezogen hatte sowie darüber hinaus mit dunkler Sonnenbrille und Mundschutz maskiert war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell