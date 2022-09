Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Unfallflucht - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Ludwigsburg

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Freitag kurz nach 08.00 Uhr einen Unfall beobachtet haben, der sich im Kreisverkehr der Ried-, der Ruit und der Arthur-Benseler-Straße in Geisingen ereignete. Eine 33 Jahre alte E-Bike-Lenkerin befuhr den Kreisverkehr von der Riedstraße kommend, als ein noch unbekannter Fahrzeuglenker von der Ruitstraße aus ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Vermutlich hatte er die Frau übersehen, worauf die Fahrradfahrerin versuchte nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Doch dies gelang ihr nicht mehr, so dass sie in der Folge stürzte. Der PKW-Lenker erkundigte sich noch nach dem Befinden der 33-Jährigen, die leichte Verletzungen erlitten hatte und vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Verständigung der Polizei erfolgte erst am Mittag. Die Polizei bittet insbesondere auch den Fahrzeuglenker sich zu melden.

